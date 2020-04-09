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Cizre Belediyesi caddeleri dezenfekte ediyor

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklar ile çarşılar köpüklü su ve dezenfektanla yıkandı.

09.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:57
Cizre Belediyesi caddeleri dezenfekte ediyor
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak 'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklar ile çarşılar köpüklü su ve dezenfektanla yıkandı.

Cizre'de korona virüs salgınına karşı önlem olarak başlatılan çalışmayla Orhan Doğan Caddesi, Nusaybin Caddesi, Belediye Caddesi, İdil Caddesi ve Hastane Caddesi ile sokaklar köpüklü suyla yıkandı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 kilometrelik bir alan yıkanmış oldu. Diğer taraftan ilçe genelinde oluşturulan özel ilaçlama ekipleri tarafından kamuya açık alanlar, evler ve iş yerlerinin dezenfekte edilmesine devam ediliyor.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, cadde ve sokakların yıkanması işinin yanı sıra dezenfeksiyon sürecinin ilçe genelinde sürekli olarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlçeyi gece temiz tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında cadde ve sokaklarımızı da dezenfektanlarla yıkıyoruz. Gereken hijyen kurallarını uygulayarak salgının önüne geçebiliriz" denildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, periyodik olarak genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, koku ve bakterileri önlemek amacıyla çöp konteynerleri yerinde dezenfekte ediyor. Vatandaşların çöp kokusundan rahatsız olmamaları için belediye ekipleri, sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına daha fazla özen göstermeye başladı. Çevre temizliği ve sağlık açısından da büyük önem taşıyan dezenfekte çalışmaları kapsamında konteynerler bol köpüklü su ile yıkanarak bakterilere karşı dezenfekte ediliyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel
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