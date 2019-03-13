Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı 1. Lig'de

Şırnak
'ın Cizre
İlçe Belediyesi erkek voleybol
takımı, finaldeki rakibi Kızıltepe
Cevherspor'u yenerek 1. Lig'e yükseldi. Cizre Belediyesi
erkek voleybol takımı Malatya
'da oynanan play-off maçlarında namağlup serisini korudu. Finaldeki rakibi Kızıltepe Cevhertepe sporu 3-1'lik setlerle yenen Cizre Belediye ekibi 1. Lig'e yükseldi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan
, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Kaymakam Arıcan, bu şampiyonluğu ise tüm Cizreli vatandaşlara armağan ettiklerini söyledi. - ŞIRNAK
Kızıltepe, voleybol, Cizre, Spor
Kaynak: İHA