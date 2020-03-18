Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 1. Lig yarı finalinin ilk maçını aldı
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi erkek voleybol takımı, 1. Lig yarı final ilk maçında Haliliye Belediyesi erkek voleybol takımını 3-2'lik setlerle mağlup etti.
18.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:26
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi erkek voleybol takımı, 1. Lig yarı final ilk maçında Haliliye Belediyesi erkek voleybol takımını 3-2'lik setlerle mağlup etti.
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig yarı final grubunda mücadele eden belediyemiz erkek voleybol takımı ile Haliliye Belediyesi arasında oynanan zorlu karşılaşmada, Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı rakibini 3-2'lik setlerle yenmeyi başardı.
Başarının tesadüf olmadığını belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Bu galibiyette emeği geçen oyuncularımız ve teknik heyetimizi kutlar. Efeler Ligi yolunda başarılar dilerim" dedi. - ŞIRNAK
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig yarı final grubunda mücadele eden belediyemiz erkek voleybol takımı ile Haliliye Belediyesi arasında oynanan zorlu karşılaşmada, Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı rakibini 3-2'lik setlerle yenmeyi başardı.
Başarının tesadüf olmadığını belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Bu galibiyette emeği geçen oyuncularımız ve teknik heyetimizi kutlar. Efeler Ligi yolunda başarılar dilerim" dedi. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Cizre Belediyesi, voleybol, Cizre, Spor
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