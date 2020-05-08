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Cizre Belediyesi kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alibey, Dağkapı ve Sur Mahallesinde yama, parke döşeme çalışmasına başladı.

Cizre Belediyesi kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor
08.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:11
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alibey, Dağkapı ve Sur Mahallesinde yama, parke döşeme çalışmasına başladı.

Cizre Belediyesi kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından Efe, Yardımcılar, Şeker, Dursun, İlk ve Menfez sokaklarda kilit parke döşeme ve yama çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, Cudi ve Nur Mahallesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yakından takip eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Alt yapısı tamamlanan her mahallemizde parke çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için birçok mahallede ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu anda mahallelerimizin birçok yerinde, ekiplerimiz bir yandan alt yapı bir yandan da kaldırım ve kilit parke döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile Cizre'miz daha temiz, düzenli ve daha güzel olacak" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel, Haber

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