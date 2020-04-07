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Cizre Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalarını arttırdı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi korona virüs salgınına karşı kent genelinde temizlik çalışmalarını arttırırken, cadde ve sokaklar da dezenfekte edilmeye başlandı.

07.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:00
Cizre Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalarını arttırdı
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak 'ın Cizre İlçe Belediyesi korona virüs salgınına karşı kent genelinde temizlik çalışmalarını arttırırken, cadde ve sokaklar da dezenfekte edilmeye başlandı.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel bir tehdit haline gelen korona virüse karşı önlem alma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cizre Belediyesi, bu kapsamda ilçede vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği noktaları dezenfekte ederek, cadde ve sokakları yıkayarak vatandaşları virüsten korumaya çalışıyor. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında toplu olarak kullanılan birçok alan dezenfekte edilirken, cadde ve sokaklar da 174 personel ve 48 araçla ile birlikte çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ekipler ilçedeki tüm mahallelerde de eş zamanlı olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel
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