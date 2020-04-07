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Cizre Belediyesi koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırdı

Şırnak'ın Cizre Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbirlerini artırdı.

07.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:56
Cizre Belediyesi koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırdı
Şırnak 'ın Cizre Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbirlerini artırdı.
Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Koronavirüse karşı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cizre Belediyesi, bu kapsamda ilçede vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği noktaları dezenfekte ediyor, cadde ve sokakları yıkıyor.
Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında toplu olarak kullanılan birçok alan dezenfekte edilirken, Cadde ve sokaklarda 174 personel ve 48 araçla ile çalışmalar yürütülüyor.
Ekipler ilçedeki tüm mahallelerde de eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Cizre Belediyesi, Koronavirüs, Şırnak, Güncel
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