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Cizre Belediyesi maske dağıtımına devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, tüm dünyayı dünyayı tehdit eden korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar ile esnafa maske dağıtmaya devam ediyor.

22.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:54
Cizre Belediyesi maske dağıtımına devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak 'ın Cizre İlçe Belediyesi, tüm dünyayı dünyayı tehdit eden korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar ile esnafa maske dağıtmaya devam ediyor.


Korona virüs salgınına karşı mücadelesini topyekun sürdüren ve tedbiri elden bırakmayarak ilçenin dört bir tarafında salgına karşı etkin bir çalışma yürüten Cizre Belediyesi, vatandaşlara maske dağıtmaya devam ediyor. Cizre Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlara maske dağıtıp bilgilendirme yaptı. Vatandaşların ücretsiz maskeleri Dörtyol zabıta noktası, eski Çarşı zabıta noktası, Sevgi Sokağı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yanındaki zabıta noktalarından alabileceği kaydedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Cizre Belediyesi, Zabıta, Şırnak, Cizre, Güncel
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