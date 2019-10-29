Haberler » genel » Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Cizre Belediyesi'ne kayyum atandıŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.

29.10.2019 09:28
Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cizre Belediye Başkanı Zırığ hakkında, "Suçu ve Suçluyu Övme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçundan soruşturmanın devam ettiği ve "Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı kaydedildi. Açıklamada, "Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 28 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca ve yine aynı Kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.
Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Cizre Belediyesi, Davut Sinanoğlu, Mehmet Zırığ, Cizre, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
15:33 Cumhuriyetin Çocuklarından 29 Ekim Konseri
15:06 29 Ekim kutlamalarında öğrencilere minder eziyeti
14:56 Cumhuriyetin 96. yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu
14:50 Genç ve kadın girişimcilerden Cumhuriyet Bayramı'nda esnafa Türk Bayrağı hediyesi
14:48 Binlerce motosikletliden 15 Temmuz Köprüsü'nde Cumhuriyet kutlaması
14:38 Güneydoğu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
13:59 Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi'nde coşku ile kutlandı
29.10.2019 15:36:20