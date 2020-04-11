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Cizre Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bırakmaya devam ediyor.

11.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:18
Cizre Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Şırnak 'ın Cizre İlçe Belediyesi, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bırakmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine sokak hayvanları için genelge gönderildi. Bu kapsamda Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatıyla korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin muhtelif yerlerine zabıta ekiplerimizce kedi ve köpek mamaları bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, Cizre, Güncel
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