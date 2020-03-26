Cizre Belediyesi temizlik mesaisine gece de devam ediyor
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile temizlik çalışmalarına gece de devam ediyor.
26.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:33
Şırnak 'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile temizlik çalışmalarına gece de devam ediyor.
Cizre Belediyesi korona virüs salgınının Türkiye 'de de görülmesinin ardından önlem amaçlı cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gündüz mesailerine ek olarak gece saatlerinde de vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Keser Caddesi ile kaldırımlar köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti. - ŞIRNAK
Cizre Belediyesi korona virüs salgınının Türkiye 'de de görülmesinin ardından önlem amaçlı cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gündüz mesailerine ek olarak gece saatlerinde de vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Keser Caddesi ile kaldırımlar köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
Etiketler: Cizre Belediyesi, Türkiye, Şırnak, Cizre, Güncel