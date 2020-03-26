Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cizre Belediyesi temizlik mesaisine gece de devam ediyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile temizlik çalışmalarına gece de devam ediyor.

26.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:33
Cizre Belediyesi temizlik mesaisine gece de devam ediyor
Şırnak 'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile temizlik çalışmalarına gece de devam ediyor.

Cizre Belediyesi korona virüs salgınının Türkiye 'de de görülmesinin ardından önlem amaçlı cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gündüz mesailerine ek olarak gece saatlerinde de vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Keser Caddesi ile kaldırımlar köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Cizre Belediyesi, Türkiye, Şırnak, Cizre, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Cizre Belediyesi temizlik mesaisine gece de devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye’deki vaka sayısı İtalya ve İspanya’dan hızlı artıyor Haberler
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:16: Emekli otobüs şoförü kiracılarından bir ay kira almayacak - Haber 12:16: Gece bekçileri hırsızlık girişimini engelledi - Haber 12:15: GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haber 12:15: Aziziye'de ilaçlanmadık yer kalmayacak - Haber 12:15: Kağıthane Belediyesi vatandaşları 'korona'ya karşı koruyor - Haber 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber