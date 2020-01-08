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Cizre Belediyesi yaz kış demeden çalışıyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılmasının ardından Belediye Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Davut Sinanoğlu halka en iyi hizmeti vermek için ekiplerini yaz kış çalıştırıyor.

08.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:41 Cizre Belediyesi yaz kış demeden çalışıyor
'ın İlçe Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılmasının ardından Belediye Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Davut Sinanoğlu halka en iyi hizmeti vermek için ekiplerini yaz kış çalıştırıyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dicle Mahallesi Yafes Caddesinde bozuk olan yollarda yama çalışması başlattı. Yollar üzerinde meydana gelen çukurlar trafik konforunu rahatsız edip, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Yafes Caddesinde deforme olan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler güzel havaların etkisiyle program dahilindeki, bozulan güzergahlarda yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Cizre halkı ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatları ile ekipler tarafından başlatılan çalışmalardan memnun olduklarını söyledi. - ŞIRNAK

İçişleri Bakanlığı, Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: İHA

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