Haberler » Güncel » Cizre Belediyesi yeşil bir gelecek için çalışıyor - Haber

Cizre Belediyesi yeşil bir gelecek için çalışıyor

Şırnak'ın Cizre Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından İdil Caddesi ve Çevre yolunda 950 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

01.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:20Cizre Belediyesi yeşil bir gelecek için çalışıyor
'ın Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Caddesi ve Çevre yolunda 950 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

İdil Caddesi ve Çevre yolundaki fidan dikimine katılan öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu. Belediye tarafından başlatılan fidan dikimine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile öğrenciler katıldı. Çocukların doğa sevgisiyle yetişmesinin önemine dikkat çeken, Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu "Doğayı seven bir nesil yetiştirmek, geleceğimiz adına son derece önemlidir. Belediye olarak ilçemizde yeşil alanların artması noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra, çocuklarımızın bu konuda duyarlı olmasını sağlayacak çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki ağaç, yaşken eğilir. Bu çalışmalarımız kapsamında öğrencilerle bir fidan dikimi gerçekleştirdik. Fidan dikimine katılan okul yönetimine ve en önemlisi büyük bir heyecan ile fidan diken yavrularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak, Cizre, İdil, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:06:17