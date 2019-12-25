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Cizre Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları

Cizre Belediyesince ilçede alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

25.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:28 Cizre Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları
Belediyesince ilçede alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.
Cizre Belediyesi ekipleri Mahallesinde yol, Mahallesinde menfez, Cudi,Sur ve Yafes mahallelerinde kilitli parke taşı çalışması başlattı.

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dicle Mahallesi Derya, Kerem, Mimar Sinan ve eski Hastane Caddesinde yol çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede araç trafiğini daha güvenli hale getirmek için çalışma başlatan ekipler, çukurların oluştuğu yollara asfalt dökerek yama çalışması yapıyor.
Ekiplerce ayrıca 1360. Sokakta vatandaşların yaşadığı ulaşım sorununu çözmek için menfez köprü çalışması başlattı.
Cizre Belediyesi ekipleri kış aylarında vatandaşların sorun yaşanmaması için mesai gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Belediyesi, Konak, Dicle, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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