Cizre Belediyesinden dezenfekte çalışması
Cizre Belediyesince ilçede koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yürütülüyor.
12.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:40
Cizre Belediyesince ilçede koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yürütülüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda, camilerde, resmi kurumlarda, toplu taşıma araçlarında, parklarda bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Ekipler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin yoğun ve ortak olarak kullandığı alanlarda da çalışma yapıyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda, camilerde, resmi kurumlarda, toplu taşıma araçlarında, parklarda bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Ekipler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin yoğun ve ortak olarak kullandığı alanlarda da çalışma yapıyor.
Kaynak: AA
Manşet
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