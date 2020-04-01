Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cizre Belediyesinden korona virüs önlemi

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını arttırdı.

01.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:39
Cizre Belediyesinden korona virüs önlemi
Şırnak 'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını arttırdı. Belediye ayrıca virüsten korunmak için alınması gereken önlemlerle ilgili 30 bin el broşürü, 10 bin kitapçık ve 6 bin afiş bastırarak vatandaşlara dağıtıyor.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki resmi kurumlar, ana arterler, duraklar, pazar yerleri ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları arttırıldı. Özel olarak kurulan ekip tüm gün boyunca ilçenin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında, hizmetten faydalanan vatandaşlar başta olmak üzere ilçedeki tüm vatandaşlara dağıtılan bilgilendirme broşürü ile korona virüsten korunmaya yönelik yapılacaklar da anlatılıyor. Ayrıca bastırılan afişler de billboardlara, binalara, marketlere ve apartman girişlerine asılıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Davut Sinanoğlu, "Korona virüs başta olmak üzere virüs ve bakterilere karşı önlemlerimizi arttırdık. İlçemizin her noktasında dezenfeksiyon çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı dezenfeksiyon ekiplerimiz ilçemizin her noktasındaki çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı virüse karşı önlemlerle ilgili bilgileri de el broşürü, kitapçık ve afiş haline getirerek vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık" dedi. - ŞIRNAK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Cizre Belediyesinden korona virüs önlemi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı Haberler
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS’a benzeterek Temmuz ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS'a benzeterek Temmuz ayını işaret etti
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek Haberler
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haberler
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı Haberler
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:35: Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana - Haber 10:35: Başakşehir Şehir Hastanesi gün sayıyor - Haber 10:34: Koronavirüs şüphelisi hastaneden kaçtı, ağabeyinin ihbarıyla yakalandı - Haber 10:34: Halatlar bu defa virüsü yenmek için çekiliyor - Haber 10:34: Adana'da polis havadan, karadan ve sudan "evde kal" uyarısı yaptı - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber 08:44: Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak - Haber 08:28: Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı - Haber