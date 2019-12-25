Haberler » Güncel » Cizre Belediyesinden park hizmeti - Haber

Cizre Belediyesinden park hizmeti

Cizre Belediyesince 6 bin metrekare alanda yeni bir park kurulması için çalışma başlatıldı.

25.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:48 Cizre Belediyesinden park hizmeti
Belediyesince 6 bin metrekare alanda yeni bir park kurulması için çalışma başlatıldı.
Cizre Belediyesi, ilçenin yoğun kent dokusundan sıyrılıp daha yaşanabilir ve daha modern bir görünüme kavuşması için yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Mahallesi Bilim Merkezi mevkisindeki 6 bin metrekarelik alanda park çalışması başlatıldı.
Cizre Belediye Başkan Vekili Kaymakam Davut Sinanoğlu, vatandaşların ailece keyifli vakit geçirebilecekleri yeni sosyal yaşam alanlarını Cizre'ye kazandırdıklarını söyledi.
Sinanoğlu, "Parklarımızda çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe ilçemizde yeni projeler için çaba sarf edeceğiz. Yapımı devam eden parkta vatandaşlarımız için voleybol ile basketbol sahaları, kamelyalar, oturma bankları, sahil yolu gibi birçok faaliyeti gerçekleştirebilecekleri yeni bir dinlenme ve oyun alanı oluşturuyoruz. Park, çalışmaları tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine açılacak." dedi.

Cizre Belediyesi, Konak, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57   İstanbul türk kızılay'ı yeni çadırını tanıttı - Haber
13:56   Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
13:55   Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı - Haber
13:55   Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu (2)- Yeniden - Haber
13:51   Fizik Profesörü Avcı'dan "Yalnız Mıyız? Dünya Dışı Yaşam Arayışı" konferansı - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
25.12.2019 13:58:06