Cizre Belediyesinin Yol Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak
'ın Cizre Belediyesi
tarafından yürütülen yol düzenleme çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan
öncülüğünde hayata geçirilen projeler kapsamında yeni çevre yolunda yapılan "Selfie Cizre" çalışması gelecek hafta içeresinde tamamlanıyor.
"Selfie Cizre"nin vatandaşlara ilçenin güzelliğini yukarıdan izleme ve fotoğraf çektirme fırsatı sunması planlanıyor.
Belediye ekiplerince ayrıca Mem-u Zin bulvarı girişinde yol kenar ve kavşak düzenleme çalışmaları da devam ediyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla Mem-u Zin bulvarının güzel bir görünüme kavuşması hedefleniyor.
Güncel
Kaynak: AA