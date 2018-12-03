Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Başhekim Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen, yaptığı açıklamada, engellilerin geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmelerinin önemli olduğunu belirtti.
Erzen, birey olarak sadece bugün değil her gün engellilerin farkında olunması gerektiğini dile getirerek, onların hayatının kolaylaştırılması için elden gelen çaba ve imkanın ortaya konulması gerektiğini aktardı.
Etkinliğe katılan Erzen ile İdari ve Mali İşler Müdürü Giyasettin Ucaş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Güven, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Sefinç, hastanede çalışan engelli personel ile pasta kesti.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Cizre
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:26