Cizre'de 5 kilo 860 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi
Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Kom Grup Amirliği ekiplerinin bir tır garajına yaptıkları operasyonda 5 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirildi.
10.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 01:00
Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Kom Grup Amirliği ekiplerinin bir tır garajına yaptıkları operasyonda 5 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satışı ve ticaretini engellemeye yönelik bir tır garajına yapılan operasyonda tır dorsesine gizlenmiş halde 5 kilo 860 gram metamfetamin maddesi ve 20 karton kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ç. (22) ve M.Ç. (39) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA