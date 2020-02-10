Haberler » Güncel » Cizre'de 6 yıl sonra yağan kar çocukları sevindirdi - Haber

Cizre'de 6 yıl sonra yağan kar çocukları sevindirdi

Şırnak'ın Cizre ilçesi merkezine 6 yıl aradan sonra yağan kar, çocukları mutlu etti.

10.02.2020 19:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:33
'ın ilçesi merkezine 6 yıl aradan sonra yağan kar, çocukları mutlu etti.
Geceden beri aralıklı olarak yağan kar dolayısıyla Cizre'nin Katran mevkisinde kapanan E-90 kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Cizre ilçe merkezine 6 yıl aradan sonra düşen kar ise çocukları sevindirdi. Aileleriyle birlikte beyaz örtüyle kaplanan parklara çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.
Zeki Dakak, ilçeye 6 yıl aradan sonra kar yağdığını belirterek, "6 senedir Cizre'ye kar yağmıyordu. Çocuklarımız çok sevindi." dedi.
Agit Gerem ise bazı çocukların ilk kez kar gördüğünü belirterek, "Çocuklarımız parklarda kar topu oynayarak doyasıya eğlendi." ifadesini kullandı.
Cizre'de 6 yıl sonra yağan kar çocukları sevindirdi

Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 21:02:38