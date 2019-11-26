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Cizre'de Alibey Mahallesi'nin sorunları masaya yatırıldı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde, göreve başladığı günden bu yana kentin sorunlarıyla yakından ilgilenen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, mahalle muhtarının da katıldığı toplantıda Alibey Mahallesi'nin sorunlarını masaya yatırdı.

26.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:16Cizre'de Alibey Mahallesi'nin sorunları masaya yatırıldı
ŞIRNAK (İHA) – 'ın ilçesinde, göreve başladığı günden bu yana kentin sorunlarıyla yakından ilgilenen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, mahalle muhtarının da katıldığı toplantıda Alibey Mahallesi'nin sorunlarını masaya yatırdı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre'nin genel durumunu değerlendirmek, Cizre'yi daha iyi ve yaşanabilir hale getirebilmek ve ilçenin sorunları hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapmak ve çözüm üretmek amacıyla mahalle muhtarları tek tek toplantı yapmaya başladı. İlk olarak Alibey Mahallesi muhtarı Saithan Tuncer, ilgili kurum müdürleri ve belediye birim müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda ihtiyaçlar tespit edilerek, talepler alındı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Tüm muhtarlarımızla tek tek toplantı düzenleyerek, Cizre'mizde huzurun devamı, dezavantajlı ailelerin durumu, mahallerin alt yapı ve üst yapı sorunları, belediye hizmetleri, çocuklarımız ve gençlere yönelik olarak yürütülmesi gereken hizmetler konusunda fikir alışverişinde bulunulacak ve gerekli çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Alibey Mahallesi muhtarı Saithan Tuncer ise, yaptığı çalışma ve kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Kaymakam Sinanoğlu'na teşekkür etti. - ŞIRNAK

Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: İHA

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