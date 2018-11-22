Cizre'de Bin 300 Öğrenciye Yardım

22 Kasım 2018 Perşembe 12:14



22 Kasım 2018 Perşembe 12:14

Cizre ilçesinde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ihtiyaç sahibi bin 300 öğrenciye giyim yardımında bulundu.TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç ve üyeler tarafından giyim yardımları okullara götürülerek ihtiyaç sahibi öğrencilere verildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen bin 300 öğrenciye kaban yardımında bulunduklarını belirten Sefinç, yardımın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve Cizre TSO tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.Sefinç, TOBB'un katkılarıyla her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere kış öncesinde yardımda bulunarak, eğitimlerine destek vermeyi hedeflediklerini kaydetti.