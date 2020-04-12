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Cizre'de boş alanlarda biriken çöpler toplandı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi temizlik işleri ekipleri, kentin boş alanlarında biriken çöpleri topladı.

12.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:03
Cizre'de boş alanlarda biriken çöpler toplandı
Şırnak 'ın Cizre İlçe Belediyesi temizlik işleri ekipleri, kentin boş alanlarında biriken çöpleri topladı.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle rutin çöp toplama işleminin yanı sıra ilçe genelindeki boş alanlarda biriken çöplerin toplanması için start verdi. Ekiplerce toplanan çöplerin ardından olası bir virüs salgına karşı boş alanlar dezenfekte edildi. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahfuz Toprak, "Korona virüs salgınına karşı çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkardık. Ekiplerimizle birlikte cadde yıkama, çöp toplama ve dezenfekte çalışmalarımızı titizlikle yürütmekteyiz. Aldığımız tedbirler kapsamında daha önceden de gerçekleştirdiğimiz konteyner yıkamalarımızı sıklaştırarak dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz salgın nedeniyle çöplerini düzenli olarak çöp konteynerlerine koymalarıdır" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel
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