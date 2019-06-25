Cizre'de çiftçilere 10 bin adet hindi palazı ve 60 ton yem dağıtıldı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin GAP Kırsal Kalkınma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde hayata geçirilen Cizre Hindi Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 100 çiftçiye 10 bin adet hindi palazı ve 60 ton yem dağıtıldı.



Cizre Kaymakamlığı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği projede yüzde 70'ini GAP İdaresi, yüzde 30'nu çiftçinin karşıladığı Cizre ve Köylerinde Hindi Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 100 çiftçiden her birine 100 hindi olmak üzere toplamda 10 bin adet hindi palazı ile toplam 60 ton yem dağıtıldı. Cizre'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Faik Arıcan, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Ebem, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ayhan Buğday ve çiftçiler katıldı.



Burada konuşan Kaymakam Arıcan, projenin maliyetinin yaklaşık 300 bin lira olduğunu söyledi. Kaymakam Arıcan, "Projenin yüzde 70'ini devlet desteği olmak üzere yüzde 30'u da vatandaşlarımızın desteğidir. Bu tür projelerde vatandaş desteği alınıyor ki vatandaşlar belki biraz daha işi sıkı tutar ve yapılan işe ilgi gösterir diye. Tabi ki merkez ve köylerde bu projeye başvuran çiftçilerimizden 100 çiftçimiz yapılan araştırma ve ince seçimden sonra bu projeden destek almak için seçildi. Bu projenin güzel bir proje olacağını tahmin ediyorum. Bizim idealimiz ve isteğimiz bu topraklarda tarım ve hayvancılık konusunda da örnek çalışmalar yapıldığını göstermek, anlatmak ve güzel örnekleri de tanıtmaktır. Bu anlamda bu projenin yetiştiricilerimize, çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim. Vatandaşlarımızdan hayvan popülasyonunun arttırılmasını arzu ediyoruz. Kümes hayvanlarında da belki hindi çok yaygın değildir, yetiştirenler var ama belki buda bir örnek olur ve hindi yetiştirmede ilçemizde belki fazlalaşır ve aile ekonomisine de katkı sağlar diye temenni ediyorum" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından törene katılan çiftçilere hindi palazı ve yemler törenle dağıtıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA