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Cizre'de çocuklara ayakkabı yardımı yapıldı

Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına 123 çift kışlık bot yardımı yapıldı.

31.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:30 Cizre'de çocuklara ayakkabı yardımı yapıldı
ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına 123 çift kışlık bot yardımı yapıldı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptığı çalışma kapsamında denetimli serbestliğe tabi olan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına 123 çift kışlık bot yardımı gerçekleştirildi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptığı Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının destek verdiği çalışma kapsamında temin edilen kışlık botlar, görevliler tarafından yükümlülerin evlerine götürülerek çocuklara ayakkabıları hediye etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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