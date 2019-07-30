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Cizre'de devrilen tırdaki baba ve oğlu yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırdaki baba ve oğlu yaralandı.

30.07.2019 14:14 Cizre'de devrilen tırdaki baba ve oğlu yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırdaki baba ve oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinden Habur Sınır Kapısı istikametine giden Fevzi Alagöz idaresindeki 27 ACN 435 plakalı tır, Cizre-Nusaybin kara yolu Ortaköy mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Alagöz ve ismi öğrenilemeyen oğlu yaralandı.
Olay yerine giden 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından açıldı.

Mardin, Alagöz, Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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