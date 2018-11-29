Cizre'de Dikey Bahçe Çalışması

Şırnak
'ın Cizre
Belediyesince Dicle
Nehri kenarında başlatılan dikey bahçe projesi çalışması devam ediyor.
Cizre Belediyesi, ilçedeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve yeşil alan oluşturmak amacıyla çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Konak
Mahallesi Dicle Nehri kıyısında yaklaşık 500 metre uzunluğunda olacak dikey bahçe çalışmaları kapsamında, ilçenin tarihi mirasını yansıtacak çeşitli sanatsal ögeler de yer alacak.
Projenin en geniş alanında, vatandaşların dinleneceği mekanlar ve fotoğraf çekebilmeleri için sahneler oluşturulacak.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan
, "Ülkemizdeki en büyük dikey bahçe çalışmasını tamamlıyoruz. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda olan ve içinde 12 ay yeşil kalacak bitkilerin, çiçeklerin olduğu, görsel özellikler taşıyan figürlerin olduğu ışıklandırmasıyla ilçeye görsel güzellik katacak yürüyüş alanlarıyla dikey bahçemiz ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacaktır." dedi.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:47