Cizre'de Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü Yapıldı

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Cizre Kaymakamlığı
, Cizre Belediyesi, Sosyal Hizmet Merkezi, Engelsiz Hayat Derneği ve Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen farkındalık yürüyüşü, Cizre Sanat Sokağından başlayarak Orhan Doğan
Caddesi güzergahında devam etti.
Yürüyüş Cizre Öğretmenevi önünde sona erdi.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Faik Arıcan, yürüyüş sonrası öğretmenevinde düzenlenen programda, sosyal devlet anlayışının önemine dikkat çekti.
Sosyal devletin toplumu oluşturan vatandaşların her katmanına ulaşması gerektiğini dile getiren Arıcan, şunları kaydetti:
"Anayasamızda bu, görev olarak kamu kurumlarımıza verilmiş. Devletimizin her kurumu ve belediyeler bu yönde gayret ve çaba harcamalıdır. 15 yıl öncesindeki sürece baktığınız zaman engelli vatandaşlarımızı destek anlamında devlet kurumlarımızın ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Onların bu toplum hayatı ve gündelik hayatlarına ve kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde toplum hayatına girmeleri için gayret ve çaba harcıyoruz. 15-20 yıl öncesinde ne yazık ki ilçelerde rehabilitasyon merkezleri bile yoktu, illerde de çok nadirdi. Bu konuda da hükümetimizin yapmış olduğu en önemli hizmetlerden bir tanesi de rehabilitasyon merkezlerinin arttırılmasıdır."
Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülizar Ölmez ve Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman da günün önemini anlattı.
Etkinliğe, Emniyet Müdürü Güngör Yıldız
, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil Yaşar Güler
ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Şırnak,Cizre
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:03