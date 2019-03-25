Cizre'de Etkili Olan Yağış

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam etkili olan, 2 kişinin yaşamını yitirdiği şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 100 ev ve iş yerini su bastı.Şırnak'a müezzin kayyım olarak atanan Hüseyin Avni Yavuz'un (38) kullandığı, plakası henüz belirlenemeyen otomobilin Konak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapılması sonucu aynı aileden iki kişi yaşamını yitirdi.İlçede etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.Sur, Konak, Cudi, Şah ve Nur mahallelerinde yaklaşık 100 ev ve iş yeri su altında kaldı.Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için Cizre Belediyesi, AFAD ve UMKE ekiplerince başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.Belediye ekiplerince suyun tahliyesi için çalışmalar devam ederken, Türk Kızılay tarafından vatandaşlara gıda, giysi ve temizlik seti yardımı yapılıyor.Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, yaptığı açıklamada, yoğun yağış nedeniyle sel felaketi yaşandığını, bunun sonucunda iki vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.Belediye ve devletin bütün kurumlarının gerekli müdahalelere ilk andan itibaren başladığını ifade eden Arıcan, AFAD, Çevre Şehircilik İl ve İlçe müdürlükleri başta olmak üzere gerekli kurumlarca yapılan müdahalelerle ilçemiz en az zararla sel felaketini atlatmaya çalıştı. İlk saatlerinden itibaren belediyemizin tüm ekipleri mahallelerimizde, iş makineleri ile müdahalede bulundu. Maalesef dün akşam 2 vatandaşımız sele kapılarak vefat etti." diye konuştu.Arıcan, AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ev ve iş yerlerinde oluşan zararın tespit edildiğini dile getirdi.Türk Kızılay İl Başkanı Yakup Uslu, ilçede 100 aileye ulaştıklarını söyledi.Yağış nedeniyle oluşan selde 2 vatandaşın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Uslu, "Giysi, gıda, hijyen seti, battaniyeden oluşan yardım malzemelerimizi vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu yardımlar sürecek." dedi.Vatandaşlardan Ahmet İncik, iş yerinin bodrum katının su altında kaldığını, belediyenin aldığı önlemlere rağmen yağışın bu duruma nede olduğunu belirtti.2 kişi yaşamını yitirmiştiKonya'dan Şırnak'a müezzin kayyım atanan Hüseyin Avni Yavuz'un (38) kullandığı, plakası henüz bilinmeyen otomobil, Konak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapılmış, Yavuz ve oğlu Hasan Yavuz (12) sürüklenen otomobilden çıkmayı başarmıştı.Yavuz'un annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz'un cesedi, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu aracın sele kapıldığı yere yaklaşık 500 metre mesafede bulunmuş, olayda yaralanan Hüseyin Avni Yavuz ve oğlu, Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.