Cizre'de freni boşalan tır, polis kapama noktasına daldı: 2 yaralı
Cizre'de freni boşalan tır, polis kapama noktasına daldı: 2 yaralı Cizre'de facia ucuz atlatıldı Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan tır, polis kapama noktasına daldı.
12.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:20
Cizre 'de freni boşalan tır, polis kapama noktasına daldı: 2 yaralıCizre'de facia ucuz atlatıldı
ŞIRNAK - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde freni boşalan tır, polis kapama noktasına daldı. Kazada tır sürücüsü ve bir polis memuru yaralandı. Kaza, Yeni Şırnak Yolu TOKİ Konutları Karşısında meydana geldi. Şırnak'tan Cizre istikametine giden Mehmet D. yönetimindeki 73 DN 994 plakalı tırın, Cizre girişinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni boşalan tır büyük bir hızla TOKİ Konutları karşısında bulunan Bozalan Polis Kapama Noktasına daldı. Kazada sürücü Mehmet D. ile polis noktasındaki kulübede bulunan bir polis memuru yaralandı. Kazanın ardından polis noktasında bulunan diğer görevlilerin haber vermesi ile birlikte olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olayda sürücü Mehmet D. itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çabası ile sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi alıp, yaralıları hastanede ziyaret etti. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
ŞIRNAK - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde freni boşalan tır, polis kapama noktasına daldı. Kazada tır sürücüsü ve bir polis memuru yaralandı. Kaza, Yeni Şırnak Yolu TOKİ Konutları Karşısında meydana geldi. Şırnak'tan Cizre istikametine giden Mehmet D. yönetimindeki 73 DN 994 plakalı tırın, Cizre girişinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni boşalan tır büyük bir hızla TOKİ Konutları karşısında bulunan Bozalan Polis Kapama Noktasına daldı. Kazada sürücü Mehmet D. ile polis noktasındaki kulübede bulunan bir polis memuru yaralandı. Kazanın ardından polis noktasında bulunan diğer görevlilerin haber vermesi ile birlikte olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olayda sürücü Mehmet D. itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çabası ile sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi alıp, yaralıları hastanede ziyaret etti. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İHA
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