Haberler » 3. Sayfa » Cizre'de gece başlayan uyuşturucu denetimi gündüz de devam etti - Haberler

Cizre'de gece başlayan uyuşturucu denetimi gündüz de devam etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, KOM Grup Amirliği, devriye ekipleri ve zabıta görevlileri birlikte gece başlayan uyuşturucu denetimine gündüz de devam etti.

09.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:31Cizre'de gece başlayan uyuşturucu denetimi gündüz de devam etti
Şırnak'ın ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, KOM Grup Amirliği, devriye ekipleri ve zabıta görevlileri birlikte gece başlayan uyuşturucu denetimine gündüz de devam etti.

Cizre'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Cizre narkotik suçlarla mücadele grup amirliği, KOM Grup Amirliği, Devriye Ekipleri ve ekiplerinin de desteğiyle gece başlayan uyuşturucu denetimi gündüz de devam etti. Narkotik ekipleri gece denetiminde ilçe mezarlığı, okul önleri, metruk binalar, dar sokaklar, ana cadde ve sokaklar, iç kaledeki surlarda ve Dicle Nehri kenarındaki park ve çevrelerinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gece başladıkları denetime gündüzde devam etti. Narkotik polisleri Orhan Doğan Caddesi, Sanat Sokağı, Sevgi Sokağı, Belediye Caddesi, Mem u Zin Bulvarı ve Yafes Caddesinde de uygulama yaparak şüpheli bulunan kişileri üst aramasından geçirirken, şüpheli yerlerde de inceleme yaptı.

Cizreli vatandaşlarda narkotik polislerinden denetimleri daha sıkı yapmalarını istedi. - ŞIRNAK

Zabıta, Cizre, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:10 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
14:06 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haberler
14:06 Adalet Bakanı Gül'den "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması - Haberler
14:03 MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı - Haberler
14:00 Hırsızların darp ettiği ev sahibi hayatını kaybetti - Haberler
13:53 Sarı Yeleklileri işaret eden Erdoğan, Macron'a tepki gösterdi: Hadi çöz, niye durduramıyorsun? - Haberler
13:28 Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı - Haberler
13:25 2020 bütçe görüşmelerinde Devlet Bahçeli, HDP Eş Başkanlarıyla tokalaştı - Haberler
13:11 İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - Haberler
12:21 Silah zoruyla market soyan soyguncular yakalandı - Haberler
9.12.2019 14:12:10