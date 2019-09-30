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Cizre'de hafta sonları 250 öğrenci tribünden maç izleyebilecek

Şırnak'ı Cizre ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında hafta sonları 250 öğrenci takıma destek amaçlı tribünden maç izleme imkanı bulacak.

30.09.2019 14:00Cizre'de hafta sonları 250 öğrenci tribünden maç izleyebilecek
Şırnak'ı Cizre ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında hafta sonları 250 öğrenci takıma destek amaçlı tribünden maç izleme imkanı bulacak.
Cizre Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çocuklarda spor sevgisini geliştirmek ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla uygulayacağı çalışma ile 250 öğrenci Cizrespor'un maçlarını tribünden izlemenin keyfini yaşayacak.
Hafta sonu oynanan Cizre Spor-Elazığ Belediye Spor karşılaşmasını ilçede farklı okullarda eğitim öğretim gören 250 öğrenci tribünden izledi.
Cizrespor'un 3-0 galip geldiği maç sonunda saha içine koşan öğrenciler Cizresporlu futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdi, futbolculardan imza aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, bu çalışmada desteklerini esirgemeyen Kaymakam Davut Sinanoğlu'na teşekkür etti.
Cazım, her hafta sonu Cizrespor'a destek amaçlı Cizreli çocukların stadyumda yerini alacağını dile getirdi.
Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç de, bu çalışmaya kulüp olarak katkı sunmaya çalıştıklarını, öğrencileri tribünde ağırladıklarını söyledi.
Sefinç, kulüp olarak çocuklara, öğrencilere yönelik geliştirilecek her türlü sosyal sorumluluk projesine destek vereceklerini belirtti.

Cizrespor, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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