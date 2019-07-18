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Cizre'de ilk yardım semineri

Şırnak'ın Cizre İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında denetimi ve takibi yapılan yükümlülere yönelik ilk yardım semineri düzenledi.

18.07.2019 16:36 Cizre
Şırnak'ın Cizre İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında denetimi ve takibi yapılan yükümlülere yönelik ilk yardım semineri düzenledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, Cizre Denetimli Serbestlik Müdürü Halil Yeşilder, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, denetimi ve takibi yapılan yükümlüler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz 2016 Yılında FETÖ'nün yapmış olduğu darbe girişimi ve milletin darbeye karşı gösterdiği tepki sinevizyon eşliğinde duygusal bir atmosferde izlendi.

Daha sonda düzenlenen seminerinde Dr. Gökhan Binici tarafından yükümlülere ilk yardımın önemi, nasıl yapıldığı uygulamalı bir şekilde anlatıldı. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
Şırnak, Cizre, Güncel

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