Cizre'de İnşa Edilen "Millet Kıraathanesi" Tamamlanma Aşamasına Geldi

29 Kasım 2018 Perşembe 13:23



29 Kasım 2018 Perşembe 13:23

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından Konak Mahallesi Dicle Nehri Kenarında yapımına başlanan "Millet Kıraathanesi" tamamlanma aşamasına geldi.Terör olaylarının son bulduğu, hendek ve barikatların bertaraf edildiği, devletin huzur ve güvenliği sağladığı Cizre'de kayyum belediyenin yaptığı çalışmalar ilçenin çehresini değiştirdi. Cizre'de 2015-2016 yıllarında yaşanan terör olayları, operasyonlar, hendek ve barikatların bertaraf edilmesinden sonra devletin huzur ve güvenliğini sağladığı ilçede belediye başkanlığına atanan kayyumun ilçe genelinde yapmış olduğu çalışmaların tamamlanması ile birlikte Cizre yepyeni bir görünüme kavuşurken, Konak Mahallesi Dicle Nehri kenarında da modern bir Millet Kıraathanesi yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyip görevlilerden bilgi alan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, "Millet Kıraathanesi'nin" hizmete açılması ile birlikte Cizre'nin modern bir sosyal alana daha kavuşacağını söyledi. - ŞIRNAK