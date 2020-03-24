Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Cizre'de intihar girişiminde bulunan genci polis ikna etti - Haberler

Cizre'de intihar girişiminde bulunan genci polis ikna etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde beş katlı binanın damına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, polisin ikna çabaları sonucu aşağı indirildi.

24.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:42
Cizre'de intihar girişiminde bulunan genci polis ikna etti
Şırnak 'ın Cizre ilçesinde beş katlı binanın damına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, polisin ikna çabaları sonucu aşağı indirildi.

Olay, Şah Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen B.M., caddedeki 5 katlı binanın damına çıkıp intihara kalkıştı. Şahsı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Binanın damına çıkan polisler kısa süren çabanın ardından B.M.'yi inmeye ikna etti. Polis eşliğindeki ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülen B.M. yapılan kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Şırnak, Polis, Cizre, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:27: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı - Haberler 18:26: Adalet Bakanı Gül: "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını... - Haberler 18:24: Şuhut'ta şiddetli yağmur ve dolu yağışı - Haberler 18:20: Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan imalathaneye operasyon - Haberler 18:20: AK Parti ve CHP, infaz düzenlemesi için bir araya geldi (2) - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading