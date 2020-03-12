Cizre'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.
12.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:23
Şırnak 'ın Cizre ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.
Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, Mehmet Akif Ersoy'un biyografisinin anlatımı, şiir dinletisi, oratoryo gösterisi, tiyatro gösterisinin yapılması ve ilçemiz genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi. - ŞIRNAK
Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, Mehmet Akif Ersoy'un biyografisinin anlatımı, şiir dinletisi, oratoryo gösterisi, tiyatro gösterisinin yapılması ve ilçemiz genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu