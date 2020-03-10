Cizre'de "Kahraman Fidanlarımız" konulu resim sergisi açıldı
Cizre ilesinde "Kahraman Fidanlarımız" konulu resim sergisi açıldı.
10.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:26
Cizre ilesinde "Kahraman Fidanlarımız" konulu resim sergisi açıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Ahmet El-Cezeri Ortaokulunu ziyaret etti, okuldaki resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışa, Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vedat Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Sergiyi gezen, çalışmaları tek tek inceleyen Sinanoğlu, öğrencileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.
Sanatın her dalının insanı ruhen ve bedenen geliştirdiğini ifade eden Sinanoğlu, resmin öğrencilerin çalışmalarını sürdürmeleri halinde ileride onlara çok büyük değer katacağını, ufuklarını geliştireceğini kaydetti.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Ahmet El-Cezeri Ortaokulunu ziyaret etti, okuldaki resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışa, Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vedat Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Sergiyi gezen, çalışmaları tek tek inceleyen Sinanoğlu, öğrencileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.
Sanatın her dalının insanı ruhen ve bedenen geliştirdiğini ifade eden Sinanoğlu, resmin öğrencilerin çalışmalarını sürdürmeleri halinde ileride onlara çok büyük değer katacağını, ufuklarını geliştireceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cizre'de "Kahraman Fidanlarımız" konulu resim sergisi açıldı
Etiketler : Davut Sinanoğlu, Ahmet El, Cizre, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü