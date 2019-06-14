14.06.2019 13:52
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Cizre'de karne heyecanı

Cizre

Cizre ilçesinde 45 bin 910 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Cizre ilçesinde 45 bin 910 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Cizre'de Vatan İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Kaymakam Faik Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, Okul Müdürü Sezai Sekin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Arıcan, törende, ilçede öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Onların coşkularını, sevinçlerini gördük. Bir eğitim ve öğretim dönemini de huzur içinde tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Allaha şükür tüm okullarımızda huzur ve güven içerisinde öğretmenlerimiz, eğitim camiamız gereken özveriyi gösterdiler ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde oldular." dedi.
Daha sonra öğrencilere karneleri verildi.
Kaynak: AA
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