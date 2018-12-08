Cizre
'de kedi kurtarma operasyonu
ŞIRNAK - Şırnak
'ın Cizre ilçesinde çıktığı direğin üzerinde mahsur kalan kedi, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Konak
Mahallesi Dicle
Nehri kenarında 10 metre yükseklikteki direğin üzerine çıkan kedi mahsur kaldı. Direkte mahsur kalan kedinin sesi çevredeki esnaf tarafından fark edildi. Kısa sürede kedinin mahsur kaldığı direğin etrafında toplanan vatandaşlar kendi çabalarıyla kediyi kurtarmaya çalıştı. Kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşların çabası sonuç vermeyince bu kez itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelerek devreye giren itfaiye ekipleri kedi kurtarma operasyonuna başladı. Merdiven ile kedinin mahsur kaldığı direğe yaklaşan itfaiye ekipleri, direğin üzerinde mahsur kalan kediyi kurtararak bulunduğu yerden indirdi. İtfaiye
ekiplerinin çabası sonucu kurtarılan yavru kedi yere iner inmez koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Şırnak,Cizre
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:45