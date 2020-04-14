Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cizre'de kilitli parke taşı döşeme çalışması devam ediyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Cudi ve Nur mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmalarına devam ediyor.

14.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:54
Cizre'de kilitli parke taşı döşeme çalışması devam ediyor
Şırnak 'ın Cizre İlçe Belediyesi Cudi ve Nur mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cudi ve Nur mahallelerinde yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mahir Nantu, "Belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız, ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimizde de devam edecek" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, Cizre, Cudi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Cizre'de kilitli parke taşı döşeme çalışması devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber 12:20: HAK-İŞ'in, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteği 3 milyona ulaştı - Haber 12:20: Sadakataşı Derneği 70 bin aileye ramazan kumanyası dağıtacak - Haber 12:20: Koronavirüs karantinasındaki Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı yaktı - Haber 12:20: Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber