Cizre'de koronavirüs tedbirleri
Cizre Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.
09.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:28
Belediye ekipleri koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Orhan Doğan, Nusaybin , İdil , ve Hastane caddelerini köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte etti.
Öte yandan ekipler cadde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşları salgına karşı bilgilendirip, sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyardı.
Kaynak: AA
Etiketler: Cizre Belediyesi, Orhan Doğan, Nusaybin, İdil, Güncel