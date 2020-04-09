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Cizre'de koronavirüs tedbirleri

Cizre Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.

09.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:00
Cizre Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.
Belediye ekipleri koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Orhan Doğan, Nusaybin , İdil , ve Hastane caddelerini köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte etti.
Öte yandan ekipler cadde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşları salgına karşı bilgilendirip, sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyardı. Cizre’de koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Cizre Belediyesi, Orhan Doğan, Nusaybin, İdil, Güncel
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