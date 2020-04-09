Cizre'de koronavirüs tedbirleri
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nehir kenarında balık avlayan ve parklarda oturan vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
09.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:56
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede aldığı tedbirleri sürdürüyor.
Ekipler, parklarda oturan, nehir kenarında balık avlayan vatandaşlara evlerine dönmeleri yönünde uyarı anonsları yaptı.
İlçe sakinleri uyarının ardından evlerine döndü.
Kaynak: AA