Cizre'de, Lise Futbol Takımı Bayan Antrenörle Sahaya Çıktı

Cizre
ilçesinde düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında kadın antrenörün sahaya çıkması ilgi gördü.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ilçede liseler arasında düzenlenen futbol turnuvasında Endüstri Meslek Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olan Demet Seyran görev yaptığı okulun takımını yönetti.
Cizre Stadyumundaki turnuvanın bugünkü karşılaşması Cizre Çok Programlı Lisesi ve Meslek Lisesi futbol takımları arasında oynandı.
Karşılaşmada görevli Seyran, taraftarlar ve oyuncuların büyük ilgisiyle karşılaştı.
Maç, Meslek Lisesi takımının Cizre Çok Programlı Lisesi takımı karşısında 3-2'lik galibiyeti ile son buldu.
Maç sonunda açıklama yapan Seyran, kadınların her alanda olduğu gibi sportif aktivitelerde de yer alabildiğini söyledi.
Hem antrenör hem de anne
"Kadınlar da en az erkekler kadar futboldan anlar. Genelde kadınlar çocukları sakatlanır diye korkarlar ya ben de maç boyunca o stresi yaşadım." diyen Seyran, kendisini top koşturan öğrencilerin anneleri gibi hissederek heyecanlandığını aktardı.
"Burada hem antrenör hem anne hem de abla olarak görev yapıyoruz." ifadesini kullanan Seyran, amaçlarının çocukların yeteneklerini ortaya çıkararak onlara futbolu sevdirmek olduğunu aktardı.
Öğrencilerden Fırat Budak, yeşil sahada bir kadın antrenör tarafından yönetilmenin farklı bir duygu olduğunu, bu anlamda bir ilki yaşadıklarını söyledi.
Futbol,Cizre
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:38