Cizre'de Mesleki Kariyer ve Meslek Tanıtım Günleri

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen "Mesleki Kariyer ve Meslek Tanıtım Günleri" başladı.
Cizre 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu konferans salonunda okul müdürlüğü ve rehberlik servisi tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarında iyi bir meslek seçimi yapmaları ve seçecekleri mesleği daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.
Okuldan mezun olup iş hayatına atılanlar, 8. sınıf öğrencilerine yönelik meslek hayatlarına ulaşmalarında yaşadıkları sıkıntılar, çalışma ortamları, üniversite eğitiminin önemi ve üniversite seçimi ile ilgili bilgi verdi.
Okul müdürü Murat Işıkoğlu, "Bu çalışmayı yapmamızdaki temel amacımız çocuklarımızın meslekleri doğru şekilde tanımaları, kendi yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapmalarını sağlamaktır." dedi.
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:55