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Cizre'de narkotik ve KOM ekipleri denetimleri artırdı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve devriye ekipleri, okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.

14.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:55Cizre'de narkotik ve KOM ekipleri denetimleri artırdı
Şırnak'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve devriye ekipleri, okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince okul önlerinde ve çevrelerinde, park ve bahçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde, şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılırken yine şüpheli görülen araçlarda da uyuşturucu araması yapılıyor. Cizre genelinde bütün okul önleri ve Dicle Nehri kenarında park ve bahçelerde gerçekleşen uyuşturucu denetiminde ekipler hem uyuşturucu denetimi yaptı hem de öğrenci ve vatandaşları uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı uyarılarda bulundu. 6 farklı noktada 18 ekip ve 64 polis ile yapılan uygulamada 216 şahıs ve 12 araç sorgulanırken, 3 bakaya şahsa da tebliğ yapıldı. - ŞIRNAK

Emniyet Müdürlüğü, Cizre, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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