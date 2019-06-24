Cizre'de nehre giren genç kayboldu

Şırnak
'ın Cizre
İlçesinde serinlemek için Dicle
Nehri'ne giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Nur Mahallesi Tank Taburu mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için nehre giren Karakoyun akıntıya kapıldı. Bir süre suda çırpınan Karakoyun'un gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise iletti.
Olay yerine gelen AFAD
ve Cizre Belediyesi
ekipleri, Karakoyun'u bulmak için çalışma başlattı.
Kaymakam Faik Arıcan
arama faaliyetleri ile ilgili yetkililerden bilgi alırken, Karakoyun'un bazı yakınları ağıt yaktı.