24.06.2019 17:45
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Cizre'de nehre giren genç kayboldu

Şırnak'ın Cizre İlçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun kayboldu.

Şırnak 'ın Cizre İlçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Nur Mahallesi Tank Taburu mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için nehre giren Karakoyun akıntıya kapıldı. Bir süre suda çırpınan Karakoyun'un gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise iletti.
Olay yerine gelen AFAD ve Cizre Belediyesi ekipleri, Karakoyun'u bulmak için çalışma başlattı.
Kaymakam Faik Arıcan arama faaliyetleri ile ilgili yetkililerden bilgi alırken, Karakoyun'un bazı yakınları ağıt yaktı.Cizre'de nehre giren genç kayboldu
Kaynak: AA
Dicle , Şırnak , Cizre , Güncel

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