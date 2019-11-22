Haberler » Güncel » Cizre'de öğretmenler, öğrenciler ve veliler müzik dinletisinde buluştu - Haber

Cizre'de öğretmenler, öğrenciler ve veliler müzik dinletisinde buluştu

Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik etkinlik düzenlendi.

22.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:04Cizre'de öğretmenler, öğrenciler ve veliler müzik dinletisinde buluştu
ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Ara tatil dolayısıyla Mem-u Zin Parkında düzenlenen etkinlikte resim sergisi açıldı, müzik dinletisi sunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, serginin açılışını gerçekleştirdi.
Çazım, etkinliğin öğrenci ve öğretmenlere büyük moral sağlayacağını belirterek, "Sanat, ve kültürel etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün de resim ve müzik etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin çizdiği resimlerle muazzam bir resim sergisi açmış bulunmaktayız. Cizreli dengbejler ile öğrenci ve öğretmenlerimizden oluşan koro ile muhteşem bir müzik ziyafeti sunduk. Emek sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
Daha sonra sergi gezildi.

Cizre, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:26 Edirne devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı
20:23 Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
20:20 Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:19 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:19 Kanseri yenen eşini hastaneden gelin arabasıyla aldı
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:27:18