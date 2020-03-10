Cizre'de okul önlerinde uyuşturucu denetimi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul önlerinde uyuşturucu denetimleri artırıldı.
10.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:28
Şırnak 'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul önlerinde uyuşturucu denetimleri artırıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri okul önlerinde ve çevresinde, öğrencilerin bulunduğu park ve bahçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Denetimlerde, şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılırken yine şüpheli görülen araçlarda da arama yapılıyor.
Ekipler hem uyuşturucu denetimi yaptı hem de öğrenci ve vatandaşlara uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı uyarıda bulundu.
Bu kapsamda 50 personelden oluşan 15 ekip 5 ayrı noktada uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri okul önlerinde ve çevresinde, öğrencilerin bulunduğu park ve bahçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Denetimlerde, şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılırken yine şüpheli görülen araçlarda da arama yapılıyor.
Ekipler hem uyuşturucu denetimi yaptı hem de öğrenci ve vatandaşlara uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı uyarıda bulundu.
Bu kapsamda 50 personelden oluşan 15 ekip 5 ayrı noktada uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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