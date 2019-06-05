Cizre'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

Cizre
ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" ve "Kırmızı Düdük" uygulaması gerçekleştirildi.
Cizre Devlet Hastanesi
önünde yapılan Kaymakamı Faik Arıcan ve İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız
araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, boya, tişört ve broşür dağıtıldı, sürücülere şeker ve baklava ikram edildi.
Çocuklar ebeveynlerinin hata yaptığı durumda düdük çalarak trafik kurallarına uyması konusunda onları ikaz edeceğini işaret ederek, "İnşallah hem ülkemiz ve hem de Cizremizde bu bayramda hiç trafik kazası olmaz. Hiçbir insanımız üzülmez. Hiçbir insanımızı kaybetmeyiz ve hiçbir zarar oluşmaz diye ümit ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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